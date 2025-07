Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bredstedt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09./10.07.2025) kam es in der Straße Osterrade in Bredstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach Angaben des Fahrers habe er seinen blauen VW Touareg gegen 22.15 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße Osterrade unweit der Gerichtstraße abgestellt. Als er am Folgetag gegen 07.00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrt sei, habe er an der hinteren Stoßstange einen Lackschaden feststellen müssen.

Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt unter der Telefonnummer 04671 404 490 0 oder per Email an Bredstedt.PST@polizei.landsh.de zu melden.

