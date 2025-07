Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Schwerer Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe in Kiosk, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kurzen Straße in Flensburg am Donnerstagabend (17.07.25), 19.47 Uhr, sucht die Polizei Zeugen und Hinweisgeber.

Ein bislang unbekannter Mann betrat den Kiosk in der Kurzen Straße und bestellte dort bei einer Verkäuferin zwei Dosen Bier. Als die junge Frau die Dosen aus der Kühlung nahm, sagte der Mann "Warte", ging nach draußen und kehrte dann unter Vorhalt einer Schusswaffe, die er auf die Mitarbeiterin des Kiosk richtete, in den Verkaufsraum zurück und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Mann mit einem niedrigen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 180 cm groß mit schmaler Statur -ca. 50 Jahre alt -ungepflegter Drei-Tage-Bart -eingefallenes Gesicht -bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen) und eine kurze graue Hose -Sonnenbrille -kleine schwarze Schusswaffe

Der Räuber sprach akzentfreies Deutsch. Er hat beim Sprechen genuschelt.

Die 24-jährige Kioskmitarbeiterin blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840 oder per E-Mail unter K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell