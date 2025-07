POL-FL: Harrislee - Schusswaffengebrauch nach Polizeieinsatz

Husum (ots) - Bereits am vergangenen Samstagabend (12.07.2025) kam es in der Volquart-Pauls-Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach Aussage der 63-jährigen Radfahrerin habe sie gegen 20.40 Uhr die Volquart-Pauls-Straße in Richtung ...

mehr