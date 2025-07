Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeiliche Bilanz des Brezelfests 2025

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 10.07.2025, bis Dienstag, den 15.07.2025, fand das 86. Speyerer Brezelfest statt. Die Polizei Speyer zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an allen Tagen dauerhafte Präsenz auf dem Festgelände. Nicht nur die Highlights "Eröffnungszug, Brezelfestumzug, Brezelfestlauf und Feuerwerk" begleitete die Polizei auch außerhalb des Festgeländes.

Aus polizeilicher Sicht ist die Bilanz des Festwochenendes positiv. Bei gutem Besucheraufkommen, vor allem in den Abendstunden, kann an allen Tagen ein überwiegend ruhiger Festverlauf attestiert werden. Insgesamt waren vier Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen. Bei zwei der vier Körperverletzungen kam es zu solchen Verletzungen, die einer Vorstellung im Krankenhaus bedürft haben. In drei Fällen schritt die Polizei bei Randalierern ein. Im gesamten Festverlauf erteilten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte fünf Platzverweise.

Im Hinblick auf Eigentumsdelikte wurden beim diesjährigen Brezelfest insgesamt drei Diebstähle und eine Fundunterschlagung erfasst. Das unbeaufsichtigte Zurücklassen persönlicher Gegenstände wie z.B. von Mobiltelefonen und Handtaschen führte zu insgesamt vier Verlustmeldungen.

Der Polizei wurden über das gesamte Festwochenende fünf Personen mitgeteilt, welche sich alkoholbedingt in einer hilflosen Lage befanden. Die Personen wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt.

Am Freitagabend führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf dem Festgelände und den umliegenden Straßen Personenkontrollen mit dem Schwerpunkt "Jugendschutz" durch. Hierbei wurden 16 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden keinerlei Verstöße festgestellt. Gegen 21:30 Uhr fiel ein 18-jähriger Festbesucher auf, welcher einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Dieser führte in seiner rechten Hosentasche eine einsatzbereite Pfefferspray-Pistole mit. Da ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung vorlag, wurde die Pfefferspray-Pistole sichergestellt. Gegen den 18-jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mussten am Montag einem Festbesucher einen Platzverweis erteilen, da dieser zunächst ein alkoholisches Getränk konsumiert hatte ohne dafür zu bezahlen und im Anschluss weitere Festbesucher anpöbelte und anfing zu randalieren.

Weiter stürzte am Montag ein 16-jähriger Festbesucher unglücklich zu Boden. Beim Sturz hielt dieser einen Bierkrug in der Hand, was zur Folge hatte, dass das zerbrochene Glas dem 16-jährigen eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals zufügte. Der 16-jährige wurde nur leicht verletzt, durch die Sanitäter vor Ort versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger nach seinem Aufenthalt auf dem Brezelfest mit seinem Fahrrad die Geibstraße entlang und stürzte aufgrund seines Alkoholkonsums. Der Atemalkoholtest betrug 2.79 Promille. Der leichtverletzte Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Den 33-jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am letzten Tag des Brezelfests kam es zum Zeitpunkt des Feuerwerks zu einer Widerstandshandlung am unteren Domparkplatz. Ein 51-jähriger, in Karlsruhe wohnhafter Mann, geriet im Bereich der Absperrung der Fußgängerbrücke in eine Diskussion mit den dortigen Mitarbeitern der Verkehrsüberwachung. Der 51-jährige Mann lies sich auch nicht bei Eintreffen der Polizeibeamten beruhigen und zeigte sich durchgehend provokant. Dieser weigerte die Bekanntgabe seiner Personalien und versuchte sich im Anschluss der Kontrolle durch Weglaufen zu entziehen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hielten den Mann für eine Identitätsfeststellung am Arm fest und brachten ihn zu Boden um das erneute Weglaufen zu verhindern. Am Boden versuchte sich der Mann aus den Griffen der Polizeibeamten zu lösen und zog sich oberflächliche Verletzungen zu. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Den 51-jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.de entgegen. Strafanzeigen zu bislang unregistrierten Diebstählen oder sonstigen Vorfällen auf dem Brezelfest können persönlich bei der Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße 6 oder per Online-Wache unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erstattet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell