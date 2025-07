Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 16.07.2025, gegen 08:05 Uhr befuhr ein 66-jähriger mit seinem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg der Heinkelstraße und bog nach rechts in die Straße "Am Neuen Rheinhafen" ab. Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den gemeinsamen Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung, verstieß hierbei gegen das Rechtsfahrgebot und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten, wobei der 66-jährige trotz des getragenen Schutzhelms kurzzeitig das Bewusstsein verlor und sich an der Hand verletzte. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt.

