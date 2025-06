Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 06.06.2025, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ein. Aus der Wohnung wurden einige Parfums, sowie Goldschmuck entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bei der Polizei Pirmasens zu melden. |pips

