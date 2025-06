POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Schmierfink beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Bogenstraße abgestellten Multivan. Der Fahrzeughalter bemerkte am Dienstagmorgen (03.06.2025) um kurz nach 8 Uhr, dass die Beifahrerseite seines VW mit Sprühfarbe beschmiert worden ist. Vermutlich mit derselben Sprühfarbe wurde in der Nähe auch ein Glascontainer mit den Buchstaben "FD" besprüht. Die Polizei ...

