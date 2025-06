Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Bike stößt mit Auto zusammen

Vinningen (Südwestpfalz) (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Mann am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Hauptstraße zu. Kurz vor 20 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall Ecke Hauptstraße / Bogenstraße. Der 61-jährige Verletzte fuhr mit seinem E-Bike (Elektrorad) die Gefällstrecke der Hauptstraße von der Zweibrücker Straße kommend in Richtung Bogenstraße. Ein Pkw-Fahrer fuhr ersten Ermittlungen zufolge durch die Alte Kirchgasse und bog verbotswidrig nach links in die dort als Einbahnstraße ausgewiesene Bogenstraße ein. Es kam dann zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich der beiden Straßen. Der Zweiradfahrer, der nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Helm unterwegs war, zog sich hierbei Verletzungen im Gesicht und Kopf zu. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Autofahrer sowie zwei Kinder im Citroën blieben unverletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Verantwortlichen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

