POL-HA: 70-Jähriger randaliert in Gastronomie in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei wurden am Mittwochabend (14.05.2025) zu einer Gastronomie auf dem Friedrich-Ebert-Platz gerufen. Hier hatte ein 70-Jähriger gegen 20.20 Uhr mehrere Passanten verbal angegangen. Wie sich herausstellte, war der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen und es lag ein Hausverbot in dem Lokal gegen ihn vor. Die Beamten sprachen dem Randalierer einen Platzverweis aus, dem er kurzzeitig nachkam. Wenig später erschien er jedoch erneut, schrie herum und beleidigte das Personal. Anschließend entfernte er sich. Als die alarmierten Beamten den Senior daraufhin an einer nahegelegenen Bushaltestelle antrafen, reagierte er aggressiv und war augenscheinlich betrunken. Aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität und zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Einsatzkräfte den 70-Jährigen bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige. (rst)

