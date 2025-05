Polizei Hagen

POL-HA: 58-jähriger Mann bei Verkehrsunfall am Volmeabstieg schwer verletzt - PKW fängt Feuer

Hagen-Emst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Volmeabstieg wurde am Dienstagnachmittag (13.05.2025) ein 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Hagener fuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem Peugeot in Richtung der Straße Zur Hünenpforte. Ein 22-jähriger Hagener fuhr in die entgegengesetzte Richtung und wollte mit seinem Golf nach links auf die Auffahrt zur A 45 abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete er den Vorrang des Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW, in dessen Folge der Peugeot Feuer fing. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer hielt an und löschte das Feuer schnell. Der 58-Jährige musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der 22-jährige Golf-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

