Polizei Hagen

POL-HA: Fehlende Zulassungsplakette deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Hagen-Eckesey (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:45 Uhr auf der Eckeseyer Straße einen VW an. Der Grund dafür war die fehlende Zulassungsplakette am Kennzeichen des Crafters. Der 25-jährige Fahrer konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Eine Abfrage der Polizisten ergab, dass der Führerschein des Mannes durch den Kreis Warendorf zur Einziehung ausgeschrieben war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell