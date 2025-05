POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - Blutüberströmter Mann läuft auf Zeugen zu

Hagen-Mitte (ots) - Am Dienstagnachmittag (13.05.2025) begangen mehrere Jugendliche einen Diebstahl in einer Drogerie und konnten anschließend gestellt werden. Gegen 13.40 Uhr begaben sich die vier männlichen Jugendlichen in die Filiale an der Hohenzollernstraße, nahmen Lebensmittel aus den Regalen und entfernten sich anschließend aus dem Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte die Gruppe stoppen ...

mehr