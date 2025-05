Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Bildungszentrum

Engelskirchen (ots)

Zwischen 16 Uhr am Donnerstag (1. Mai) und 09 Uhr am 2. Mai wollten Kriminelle in ein Bildungszentrum in Engelskirchen-Steeg einbrechen. Die Einbrecher versuchten, eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudekomplexes aufzuhebeln - ohne Erfolg. Die Täter entkamen unerkannt von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell