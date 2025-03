Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15-jährigen Fahrradfahrer zu Fall gebracht und geflüchtet: Hinweise auf weißen Pkw erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am heutigen Dienstagmorgen im Helleböhnweg in Kassel ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 15-jähriger Junge aus Kassel gegen 7:45 Uhr auf seinem Fahrrad von der Eugen-Richter-Straße kommend in Richtung Kleiner Holzweg unterwegs. Beim Vorbeifahren in die gleiche Richtung touchierte der Fahrer eines weißen Pkw den jungen Fahrradfahrer seitlich, wodurch der Jugendliche zu Fall kam. Der Autofahrer war anschließend weitergefahren, ohne um sich um den mutmaßlich von ihm verursachten Sturz des Radfahrers zu kümmern. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt, weshalb Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Zudem wurden sein Fahrrad und sein Helm bei dem Unfall beschädigt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine weiteren Hinweise auf den flüchtigen Fahrer. Zeugen, die Unfall in der Fahrradstraße möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den weißen Pkw oder die Person am Steuer des Wagens geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell