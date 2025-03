Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täterin kauft Smartphone mit Falschgeld: Polizei informiert und gibt Tipps zur Prävention

Kassel (ots)

Kassel: Das Opfer einer dreisten Betrügerin wurde am Sonntagnachmittag ein 54-Jähriger aus Kassel. Der Mann setzte über ein Kleinanzeigenportal im Internet ein Smartphone zum Verkauf online, worauf sich schon bald eine Interessentin meldete und den Kauf zusagte. Als es dann gegen 14:40 Uhr zur Übergabe des Handys kam, zahlte die Täterin den vereinbarten Betrag von 1.100 Euro bar in 50-Euro-Scheinen und machte sich von dannen. Den 54-Jährigen überkam jedoch ein komisches Bauchgefühl als er die Geldscheine betastete. Als er dann einen anderen, ihm gehörenden, 50 Euro-Schein zum Vergleich danebenlegte, bestätigte dies sein Gefühl über die Falschheit und begab sich zur Polizei. Zu diesem Zeitpunkt fehlte von der Unbekannten bereits jede Spur. Die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes stellten die 22 falschen Scheine sicher.

Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei neben den laufenden Ermittlungen sensibilisieren und gibt folgende Tipps:

Falschgeld der Polizei übergeben

Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden. Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei. Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Fühlen

Lassen Sie beim Entgegennehmen der Banknoten der Europa-Serie die große Wertzahl zwischen Daumen und Zeigefinger einer Hand durchgleiten, bei den Scheinen der ersten Serie die EZB-Kürzel im Trapezfeld. Sie sollten ein Relief spüren. Achten Sie auf Griffigkeit und Festigkeit des Papiers, auf der Vorderseite der Banknoten finden sich folgende fühlbare Elemente: Druckbild als Relief, Schriftzug "BCE ECB ...", Schraffuren am Rand.

Sehen

Wenn Sie Banknoten gegen das Licht halten, werden das Wasserzeichen als Schattenbild, das Porträt-Hologramm (bei der 2. Euro-Serie ab 20-Euro-Note mit transparentem Fenster) sowie der Sicherheitsfaden sichtbar.

Kippen

Mit einer Kippbewegung aus dem Handgelenk können Sie weitere Sicherheitsmerkmale überprüfen:

Im Hologramm auf der Vorderseite der Banknoten der Europa-Serie wandern beim Kippen Regenbogenfarben auf- und abwärts, bzw. kreisen ganz oben im Hologrammstreifen EUR-Symbole um die Wertzahl (100- und 200-Euro-Schein). Im Hologramm-Patch der ersten Serie bewegen sich konzentrische Kreise einwärts bzw. auswärts. In der Wertzahl links unten auf den Scheinen der Europa-Serie wandert ein Lichtbalken auf- und abwärts. Je nach Blickwinkel wechselt die Farbe der Zahl. Auf 100- und 200-Euro-Scheinen sind hier zusätzlich EUR-Symbole zu sehen. Auf der Rückseite der Banknoten der Europa-Serie wird der Glanzstreifen sichtbar. Auf der Rückseite der 50- bis 500-Euro-Scheine der ersten Serie ändert die Wertzahl rechts unten ihre Farbe. Die Europäische Zentralbank informiert auf ihrer Homepage über die Sicherheitsmerkmale von Euro-Banknoten. Hier können Sie alle Scheine der ersten und der Europa-Serie miteinander vergleichen.

