Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von schwarzem VW Phaeton in Waldau: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Montag einen schwarzen VW Phaeton in der Richard-Roosen-Straße in Kassel gestohlen. Von dem 15 Jahre alten Pkw im Wert von rund 6.000 Euro, der mit dem Kennzeichen BZ-AA 125 zugelassen ist, fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Der Diebstahl seines auf einem Parkplatz abgestellten Autos hatte der Eigentümer aus dem Landkreis Bautzen am gestrigen Montagmorgen bemerkt. Über die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte ermittelt werden, dass sich die Tat um 2:45 Uhr in der Nacht ereignet und es sich um zwei Diebe gehandelt hat.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen im Kasseler Stadtteil Waldau gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

