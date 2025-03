Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Crash Kurs MV - Verkehrssicherheit hautnah erleben

Neubrandenburg (ots)

Am Mittwoch, den 12. März 2025, findet um 11:00 Uhr in der Beruflichen Schule Neubrandenburg, Sponholzerstraße 18, 17034 Neubrandenburg, die zweite Crash Kurs MV-Veranstaltung des Jahres statt. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg setzt damit die landesweite Initiative zur Verkehrssicherheit fort.

Seit 2013 werden junge Menschen mit diesem eindrucksvollen Verkehrssicherheitsprojekt für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Ziel ist es, die schwerwiegenden Folgen von Unfällen drastisch und emotional erlebbar zu machen.

Authentische Berichte mit großer Wirkung

Während der Veranstaltung schildern Rettungskräfte ihre Erlebnisse an Unfallstellen - ungeschönt, direkt und bewegend. Besonders ergreifend sind die Berichte von Eltern, die ihr Kind durch einen Verkehrsunfall verloren haben. Sie erzählen, wie sie die Nachricht vom Tod ihres Kindes erhielten, von der Wut und Trauer in den ersten Wochen und von der Herausforderung, mit dem Verlust weiterzuleben. Diese persönlichen Schicksale gehen tief unter die Haut und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei den Zuhörern.

Vier Veranstaltungen im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns

In diesem Jahr sind insgesamt vier Crash Kurs MV-Veranstaltungen im Nordosten des Landes geplant, unter anderem in Neubrandenburg, Stralsund und Pasewalk. Die Initiative richtet sich an junge Fahrerinnen und Fahrer, um sie für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Einladung an Medienvertreter

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Für weitere Informationen steht die Projektkoordinatorin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Frau Bianca Ziethmann, unter der Telefonnummer 0395 5582 2210 gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell