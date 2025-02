Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneuter Einbruch in Gaststätte an der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Von Montag (24.02., 12.30 Uhr) auf Dienstag (25.02., 10.10 Uhr) sind bislang unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte an der Berliner Straße in Höhe der Lothringer Straße eingebrochen. Es wurde ein Fenster eingeschlagen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher den Innenraum. Ersten Angaben nach flüchteten sie ohne Beute. Vor zwei Wochen wurde bereits in die Gaststätte eingebrochen. Auch in dem Fall wurde ein Fenster eingeworfen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5970270

Die Polizei prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell