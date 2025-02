Polizei Gütersloh

POL-GT: Schaufenster sowie auch Pkw durch Geschoss beschädigt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Bislang unbekannte Täter haben an der Gütersloher Straße sowohl die Schaufensterscheibe und die Eingangstür eines Autohauses, als auch ein Fondfenster eines vorbeifahrenden Autos durch ein kleines Geschoss beschädigt. Mögliche Tatzusammenhänge der beiden Taten werden im Rahmen der aktuell andauernden Ermittlungen geprüft. Beide Tatorte liegen zwischen der Fürst-Adolf-Straße und der Waldburgstraße.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag (19.02. - 22.02.) wurden die Beschädigungen an dem Autohaus begangen. Festgestellt wurden ein kreisrunder Einschuss in der äußeren Scheibe des mehrfach verglasten Schaufensters sowie auch im Türrahmen der Eingangstür. Die Beamten stellten kleine Metallkugeln sicher. Es entstand geringer Sachschaden. Ebenfalls wurde an der Gütersloher Straße am Donnerstagabend (20.02., 22.15 - 22.30 Uhr) ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Nachdem der 50-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes einen Knall wahrgenommen hatte, stellte er später an einem Fondfenster eine oberflächliche, kreisrunde Beschädigung fest. Hier liegt der Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu Taten machen oder hatte im Tatzeitraum, im Bereich der Gütersloher Straße verdächtige Wahrnehmungen gehabt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell