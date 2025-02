POL-GT: Berliner Straße/ Postdamm - Toyota gestohlen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Zwischen Samstag (22.02., 10.00 Uhr) und Montag (24.02., 15.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Sandforther Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten bislang nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat ...

