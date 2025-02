Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montagvormittag (24.02., 11.50 Uhr) befuhr eine 85-jährige Skoda-Fahrerin die Hövelrieger Straße in Richtung Paderborner Straße. Kurz nachdem sie die Einmündung zur Straße Hohe Straße passiert hatte, kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab. Der Skoda kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Die Fahrerin des Wagens erlitt schwere Verletzungen und wurde von den eingesetzten Feuerwehrkräften aus dem Auto befreit. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahmewurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt.

Der Skoda der Schloß Holte-Stukenbrockerin wurde sichergestellt. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme bis 15.00 Uhr rund um den Unfallort gesperrt.

