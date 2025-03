POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 68-jährige Frau in Stralsund vermisst

Wolgast (ots) - Am 09.03.2025 gegen 15:00 Uhr kam es auf der B110 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 72-jähriger Mazda-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr die B110 von Pinnow kommend in Richtung Murchin. Als dieser einen Traktor überholen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden Volkswagen. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer reagierte mit einem Ausweichmanöver und fuhr bis an ...

