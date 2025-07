Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 09:14 Uhr wurde der Polizeiinspektion Speyer ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer auf der B39 gemeldet. Der 67-jährige Motorradfahrer befuhr die B39 auf der rechten Spur von Dudenhofen kommend in Fahrtrichtung Speyer. Der 63-jährige PKW-Fahrer befuhr die B39 in selber Richtung auf der linken Fahrspur. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der Motorradfahrer einen sogenannten "U-Turn" an, um auf die Fahrspur in Fahrtrichtung Dudenhofen zu gelangen. Hierbei dürfte der Motorradfahrer den auf der linken Fahrspur fahrenden PKW-Fahrer übersehen haben. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Der PKW-Fahrer touchierte mit seiner rechten Fahrzeugfront die gesamte linke Seite des Motorradfahrers, woraufhin dieser stürzte und sich schwere Verletzungen am linken Bein zuzog. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme wurden zunächst die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Gegen 12:45 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Speyer (stadteinwärts) wieder freigegeben. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe und der Reinigungsarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Dudenhofen weiterhin gesperrt.

