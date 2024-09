Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Taxi in Schlangenlinien im Bereich Mandelbachtal und St. Ingbert unterwegs

Verkehrspolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mandelbachtal/St.Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 26.09.2024, führten Beamte der Verkehrspolizei in Oberwürzbach eine Verkehrskontrolle durch. Dort überprüften sie ein graues Taxi sowie dessen Fahrer wegen der auffälligen Fahrweise. Am Ende untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt.

Bei dem angetroffenen Fahrzeugführer handelte es sich um einen 72-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken, der mit einem grauen Mercedes-Benz, Typ E-Klasse und SB-Kreiskennzeichen samt gelbem Taxi-Schild auf dem Dach vom Flughafen Saarbrücken in Ensheim in Richtung Mandelbachtal und im weiteren Verlauf in die St. Ingberter Ortsteile Nieder- und Oberwürzbach unterwegs war. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei über Notruf, dass das Taxi in Schlangenlinien geführt werde und teilweise auch in den Gegenverkehr gerate.

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei des Landespolizeipräsidiums konnten schließlich zu dem Fahrzeug aufschließen und den Fahrer samt Fahrzeug in Oberwürzbach kontrollieren. Der Fahrer war alleine mit dem Taxi unterwegs. Eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers konnten die Beamten vor Ort zwar nicht feststellen. Allerdings fanden sie körperliche Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit, sodass dem Taxifahrer die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die von dem Fahrverhalten des Taxifahrers betroffen waren, werden gebeten, sich unter der 06849/6083-386 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell