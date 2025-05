Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlich Einbrecher - Geschädigter stellt einen Täter

Ebeleben (ots)

Drei Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag in der Rathausstraße durch einen Berechtigten dabei beobachtet, wie sie einen Einbruch begingen. Einen der Täter konnte der Mann stellen und die Polizei hinzurufen. Alle an der Tat Beteiligten konnten im Rahmen der Beweisaufnahme bekannt gemacht werden. Die jugendlichen Einbrecher beabsichtigten ein Modelboot im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden und verursachten bei der Tat einen erheblichen Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell