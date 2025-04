POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Hausen/Wied (ots) - Am 24.04.2025 kam es in der Zeit von 13:25 Uhr und 14:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße " Im Sonnenhang" in Hausen (Wied). Der oder die unbekannte Täterschaft verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten deliktstypisch nach Wertgegenständen. In welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ...

