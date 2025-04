Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Fahrmanöver auf der B 42 - Polizei sucht Zeugen

B 42 zwischen Erpel und Hammerstein (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 h wurde der Polizei ein Taxi auf der B 42 zwischen Erpel und Hammerstein gemeldet, das durch gefährliche Überholmanöver aufgefallen ist. Nur durch glückliche Umstände ist es zu keinem Unfall gekommen. Das Taxi fuhr in Richtung Neuwied und überholte einige Male, so auch kurz vor einer unübersichtlichen Kurve. Das entgegenkommende Fahrzeug, ein dunkler Mercedes der A-Klasse, musste stark abbremsen und gab dem Überholer Signale durch die Lichthupe. Der Fahrer dieses Autos und auch andere Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei in Neuwied melden (T.: 02621/878-110 oder pineuwied@polizei.rlp.de).

