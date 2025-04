Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz am Rhein (ots) - Im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen führte die Polizeiinspektion Linz am Mittwoch Kontrollen durch, bei denen mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt wurden. Schrottsammler kontrolliert Am Mittwochvormittag wurde im Bereich Roniger Hof ein ...

mehr