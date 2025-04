Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagabend erhielt die Polizeiinspektion Linz Kenntnis über einen Diebstahl eines E-Bikes. Hierbei handelt es sich um ein weißes Herren Mountain-Bike der Marke Haibike. Als Tatzeit konnte lediglich der Zeitraum vom 01.11.2024 bis zum 22.04.2025 eingegrenzt werden. Das Fahrrad wurde aus einem Carport in der Wilhelmstraße in Rheinbrohl entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte ...

mehr