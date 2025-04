POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht und Gefährdung durch Fahrer eines schwarzen Pkw

Bad Hönningen (ots) - Im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmittag haben bisher unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Bad Hönningen, Am Hörms einzubrechen. Den Tätern ist es nicht gelungen, die Eingangstür zu öffnen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz/Rhein Telefon: +49 2644 ...

