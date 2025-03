Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt - Löhner leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Auf der Werster Straße ereignete sich gestern (24.3.), um 10.05 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Löhner fuhr in Richtung Werste und bog dann an der Einmündung zur Wiesestraße nach rechts ab. Dort fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault, der einem 41-jährigen Löhner gehört, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in einen davor geparkten Mercedes, der einem 44-Jährigen gehört, geschoben. Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr streute ausgelaufenen Betriebsmittel ab. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

