Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Unbekannte entwenden Laptops

Herford (ots)

(jd) Mitarbeiterinnen eines Sozialverbandes bemerkten am Samstag (22.3.), gegen 5.55 Uhr einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Clarenstraße: Unbekannte gelangten in das Gebäude und durchwühlten dann mehrere Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass mehrere Laptops sowie zwei Smartphones entwendet wurden. Dabei entstand insgesamt ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstagmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Clarenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

