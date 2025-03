Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Radfahrendes Kind leicht verletzt

Bünde (ots)

POL-HF (iw): Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 13-jähriger Radfahrer. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad am Samstag (22.03.2025) gegen 17:00 Uhr die Moltkestraße in Bünde aus Richtung Brunnenallee kommen in Richtung Marktstraße. An der Kreuzung Moltkestraße/ Luisenstraße kam es im Kreuzungsbereich zu einem leichten Zusammenstoß mit einem querenden Pkw, welcher zuvor die Luisenstraße befahren hat. Hierdurch kam der 13-Jährige zu Fall und stürzte mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Der Pkw entfernte sich danach unmittelbar von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Feldstraße. Es soll sich hierbei um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Der 13-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

