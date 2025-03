Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub - Jugendliche gehen Herforder an

Herford (ots)

(jd) Ein 65-jähriger Herforder fuhr am Freitag (21.3.), gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Deichtorwall in Richtung Kreishausstraße. Ihm kam eine Gruppe Fußgänger entgegen, die aus sechs Jugendlichen bestand. Aus dieser Gruppe heraus griff eine Person nach der Tasche des 65-Jährigen, die sich auf dem Gepäckträger befand. Da die Tasche jedoch gesichert war, gelang es dem Jugendlichen nicht, diese an sich zu nehmen. Durch das Ziehen an der Tasche geriet der Herforder jedoch aus dem Gleichgewicht und stürzte mit seinem Fahrrad auf den Weg. Die Jugendlichen flüchteten nach dem Sturz in Richtung Aawiesenpark. Eine Fahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten im Nahbereich verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

