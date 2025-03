Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Personen bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Donnerstag (20.3.) ereignete sich um 15.30 Uhr auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Espelkamp fuhr mit seinem Peugeot in Richtung Kirchlengern, als plötzlich und unvermittelt ein weißes Motorrad aus der Straße Bärenschlucht nach rechts auf die Herforder Straße abbog. Dem vorfahrtsberechtigten Peugeot-Fahrer gelang es, durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem bisher unbekannten Motorradfahrer zu verhindern. Einem unmittelbar dahinterfahrenden 60-jährigen Mann aus Espelkamp gelang es hingegen nicht, seinen Opel rechtzeitig abzubremsen und es kam zu einem Auffahrunfall. Der am Unfall beteiligte Motorradfahrer bog dann nach links in die Straße Im Bredensiek ab und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Bei dem Aufprall wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt. Sie wurden durch die Besetzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gaben gegenüber den Polizeibeamten an, der Motorradfahrer habe keinen Helm getragen und lange, zu einem Zopf gebundene Haare sowie einen Vollbart. Er trug zum Unfallzeitpunkt eine helle Jacke. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet den am Unfall beteiligten Motorradfahrer oder Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

