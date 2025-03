Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Saisonauftakt für Pedelec-Training - Sicherheit und Fahrspaß im Fokus

Kreis Herford (ots)

(hd) Am 07.04.2025 startet um 14:00 Uhr im Jahnstadion Herford die neue Saison des Pedelec-Trainings. Dieses wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem Kreissportbund, der Polizei und der Verkehrswacht angeboten. Die Veranstaltung richtet sich speziell an Anfänger und Wiedereinsteiger, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit Pedelecs verbessern möchten. Zunächst erwartet die Teilnehmer eine Theorieeinheit, in der die wichtigsten Verkehrsregeln und Sicherheitsaspekte für Pedelec-Fahrer vermittelt werden. Diese Grundlagen sind entscheidend, um sicher und verantwortungsbewusst im Straßenverkehr unterwegs zu sein, insbesondere angesichts der steigenden Unfallzahlen und der Schwere der Verletzungen im Zusammenhang mit Pedelecs. Im Anschluss an die Theorieeinheit folgt eine praktische Schulung, die von erfahrenen Verkehrssicherheitsberatern der Polizei durchgeführt wird. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den sicheren Umgang mit dem Pedelec zu trainieren und verschiedene Fahrtechniken sowie Verhaltensweisen zu üben, die für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich sind. Wichtig: Jeder Teilnehmer muss ein eigenes Pedelec sowie einen Helm mitbringen, um an der Praxiseinheit teilnehmen zu können. Die Anmeldung erfolgt über den Kreissportbund und ist auf 12 Teilnehmer pro Kurs begrenzt.

