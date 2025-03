Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet

Löhne (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Eigentümerin reichte bisher unbekannten Tatverdächtigen in Löhne aus, um am Samstag (22.3.) in eine Wohnung an der Schierholzstraße einzubrechen. Dabei gelangten die Täter über eine Außentreppe auf den Balkon der Wohnung. Hier drückten sie zunächst eine heruntergelassene Jalousie nach oben, ehe sie gewaltsam mittels eines Gegenstands die Glasscheibe der Balkontür einschlugen. Sie durchwühlten im Schlafzimmer mehrere Schränke und entwendeten nach einer ersten Durchsicht Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und grenzt den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 20.00 und 22.20 Uhr ein. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

