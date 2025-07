Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 16.07.2025, gegen 11:25 Uhr wurde ein 26-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann, in der Gilgenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle händigte der Mann den Polizeibeamten eine albanische Fahrerlaubnis aus. Da der Mann seit mehr als sechs Monaten über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

