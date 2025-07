POL-ANK: Polizei stellt Motorraddiebe mit Hilfe von Zeugenhinweisen

Lubmin (ots) - Am heutigen Nachmittag erhielten die Beamten des Polizeireviers in Wolgast gegen 14:30 Uhr die Mitteilung über eine Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wusterhusener Straße in Lubmin habe der Fahrer eines Pkw Ford einen anderen Pkw beim Parken touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Anschließend habe sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt. ...

