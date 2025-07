Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Betrunkener touchiert Pkw beim Parken und flüchtet

Lubmin (ots)

Am heutigen Nachmittag erhielten die Beamten des Polizeireviers in Wolgast gegen 14:30 Uhr die Mitteilung über eine Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wusterhusener Straße in Lubmin habe der Fahrer eines Pkw Ford einen anderen Pkw beim Parken touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Anschließend habe sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt. In Pritzwald konnte der flüchtige Pkw mit seinem 63-jährigen deutschen Fahrzeugführer von Beamten gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da die Polizisten Hinweise auf eine Alkoholisierung des 63-Jährigen hatten, wurde er einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle unterzogen. Diese ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,18 Promille.

Den Ford-Fahrer erwarten nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde der Führerschein des 63-Jährigen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell