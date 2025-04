Polizei Mettmann

POL-ME: "STREIFENwagen" macht in Velbert-Neviges Station - 2504084

Velbert (ots)

Schon seit einiger Zeit tourt der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann durchs Kreisgebiet.

Am Donnerstag, 24. April 2025, ist der gestreifte Hingucker in Velbert-Neviges anzutreffen: In der Zeit von 9 bis 11 Uhr steht er dann mit der Bezirksdienstbeamtin Polizeihauptkommissarin Birgit Winzer auf dem Wochenmarkt gegenüber der Sparkasse (Elberfelder Straße 71). Birgit Winzer freut sich über Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit. Gerne beantwortet sie aber auch allgemeine Fragen oder berät zu konkreten Anliegen.

Ebenfalls am "STREIFENwagen" dabei: Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann von der Personalwerbung - sie freut sich über Schülerinnen und Schüler, die die freie Zeit in den Osterferien nutzen möchten, um sich über den Polizeiberuf zu informieren. Neben dem dualen Studiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar bietet die Polizei zusätzlich seit dem Jahr 2022 den zweijährigen Bildungsgang "next level" bei der Fachoberschule Polizei an. Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife können hier die Fachhochschulreife erwerben und sichern sich eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und dem damit verbundenen Bachelorstudiengang an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes sind mit dem auffälligen "STREIFENwagen" unterwegs um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.Niedrigschwellig können sie so alltägliche Fragen beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell