Polizei Mettmann

POL-ME: Brennende Mülltonne - Polizei bittet um Hinweise - 2504082

Langenfeld (ots)

Am Montag, 21. April 2025, brannte in Langenfeld am Hans-Litterscheid-Platz eine Kunststoffmülltonne. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein Zeuge beobachtete gegen 22 Uhr, wie sich fünf Jugendliche an dem Abfallbehälter zu schaffen machten, dessen Inhalt kurz darauf anfing zu brennen. Zwei der Jugendlichen hätten versucht den Brand dann wieder zu löschen - allerdings nicht erfolgreich. Die Jugendlichen ließen die qualmende Mülltonne zurück und entfernten sich. Die herbeigerufene Polizei konnte den Brand schließlich löschen.

Für drei der Jugendlichen liegen Personenbeschreibungen vor:

Person 1:

- männlich - zwischen 14 und 18 Jahren alt - schlank, südländischer Phänotyp - mittellange, schwarze Haare - schwarze Kleidung (Jacke, Weste und Hose)

Person 2:

- männlich - zwischen 14 und 18 Jahren alt - schlanke Statur - schwarze Jacke und schwarze Kappe - helle Hose

Person 3:

- männlich - zwischen 14 und 18 Jahren alt - Brille - korpulente Statur

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tatbeteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Polizei Mettmann