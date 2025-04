Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2504080

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Karfreitag, 18. April 2025, kam es zwischen 22:45 Uhr und Mitternacht zu einem Wohnungseinbruch in Ratingen-Breitscheid. Drei bislang unbekannte Täter drangen durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Mintarder Berg ein und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

In unmittelbarer Nachbarschaft wurde zwischen Freitag, 18. April 2025, 12 Uhr und Sonntag, 20. April 2025, 12:30 Uhr ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Einer aufmerksamen Zeugin war am Ostersonntag ein beschädigtes Fenster aufgefallen. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Die unbekannten Täterinnen oder Täter erbeuteten in diesem Fall ebenfalls einen Bargeldbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe.

In Ratingen-Hösel wurde am Karfreitag zwischen 13 und 16 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Unbekannte Täter stahlen dabei einen Tresor mit Fahrzeugpapieren und -schlüsseln. Sie hatten sich gewaltsam durch die Wohnungstür Einlass verschafft.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Montag, 21. April 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 3:20 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Langenfelder Stadtgalerie ein. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchwühlten das Geschäft. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

