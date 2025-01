Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht im Parkhaus des Kauflandes

Pirmasens (ots)

Am 24.01.2025, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, parkte eine Frau ihren schwarzen Hyundai i30 mit PS-Kennzeichen im Parkhaus des Kauflandes in der Wiesenstraße in Pirmasens. Im Nachgang stellte sie einen Streifschaden an ihrer Heckstoßstange fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe am Hyundai beträgt ca. 500EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell