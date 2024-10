Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrüger erbeuten Armbanduhren - Langenfeld - 2410067

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwoch, 16. Oktober 2024, eine 90-Jährige aus Langenfeld um mehrere Armbanduhren betrogen. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung der Seniorin. Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, um erneut auf diverse Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Bürgerinnen und Bürger aufmerksam zu machen.

Das war geschehen:

Gegen 12 Uhr klingelten zunächst zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnungstüre der 90-Jährigen in einem Wohngebiet nahe der Düsseldorfer Straße. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und informierten die Seniorin hektisch über einen vermeintlichen Wasserschaden im Haus, weshalb sie nun auch ihre Wohnung überprüfen müssten.

Die Langenfelderin ließ einen der Männer in ihre Wohnung, der andere gab vor in den Keller zu müssen. Als ihr schließlich Zweifel kamen, bemerkte sie noch einen weiteren Mann in der Wohnung. Das Trio verließ die Räumlichkeiten daraufhin fluchtartig. Anschließend bemerkte die Frau, dass mehrere Armbanduhren entwendet wurden.

Die Täter kann die Seniorin wie folgt beschreiben:

- zwischen 25 und 40 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - kräftiger Körperbau - schwarze Haare - trugen dunkle Kleidung

Die Seniorin informierte folgerichtig die Polizei, die Ermittlungen einleitete und um Hinweise bittet: Wem ist das Trio im Bereich der Düsseldorfer Straße aufgefallen? Bürgerinnen und Bürger, die Angaben machen können, erreichen die Polizei in Langenfeld unter der Nummer 02173 288-6310.

Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei Mettmann nochmals eindringlich vor Betrugsmaschen jeglicher Art warnen: Seien Sie stets misstrauisch, wenn fremde Personen unangekündigt vor Ihrer Wohnungstüre stehen. Handwerker kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Doch auch bei Firmenausweisen müssen Sie skeptisch sein, da auch diese gefälscht sein können. Nehmen Sie solche Termine am besten nicht alleine wahr, sondern bitten Sie Nachbarn oder Angehörige, Sie zu unterstützen. Und im Zweifel: Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110!

