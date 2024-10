Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410065

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am Haselweg brachen bislang unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen Samstag, 12. Oktober 2024, gegen 13 Uhr und Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 10 Uhr in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein. Nach aktuellen Kenntnissen wurden hier Werkzeuge sowie ein Ventilator und ein Heizlüfter gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

An der Bachstraße brachen am Mittwoch, 16. Oktober 2024, zwischen 0 und 7 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie gelangten durch die Terrassentür in das Wohnzimmer und entwendeten dort Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

An der August-Macke-Straße drangen zwei bislang unbekannte Männer in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 3 Uhr. Laut Zeugenhinweisen öffnete der Täter eines der Kellerabteile auf gewaltsame Art und Weise und beabsichtigte, ein dort befindliches E-Bike zu stehlen. Es blieb jedoch beim Versuch. Der Haupttäter, der eine schlanke Statur hatte und mit einer Winterjacke sowie einer Wollmütze bekleidet war, floh in Begleitung seines männlichen Komplizen aus dem Wohnhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Kantstraße. Die Täter verschafften sich in einem Zeitraum zwischen 13:40 Uhr und 21 Uhr Zutritt durch die Terrassentür und durchsuchten die gesamte Wohnung. Die bislang unbekannten Einbrecher stahlen Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

