POL-ANK: Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Wolgast (ots) - Am heutigen Tag meldete sich ein Mitarbeiter einer Baufirma bei der Einsatzleitstelle der Polizei und zeigte einen Diebstahl an. In der Zeit vom 30. Juni gegen 18:00 Uhr bis 01. Juli gegen 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger der Marke CAT aus der Wolgaster Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden im Wert von 35.000 Euro. ...

