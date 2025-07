Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte stehlen Anhänger und Minibagger in Wolgast

Wolgast (ots)

Am heutigen Tag meldete sich ein Mitarbeiter einer Baufirma bei der Einsatzleitstelle der Polizei und zeigte einen Diebstahl an. In der Zeit vom 30. Juni gegen 18:00 Uhr bis 01. Juli gegen 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger der Marke CAT aus der Wolgaster Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden im Wert von 35.000 Euro.

Zudem wurde bekannt, dass in der Krösliner Straße in Wolgast ein Anhänger mit Auffahrrampe der Marke Unsinn entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe vn 5.010 Euro.

In diesem Zusammenhang ruft die Polizei Zeugen auf, die Beobachtungen gemacht haben und etwas zu Tat oder Täter sagen können, sich beim Polizeirevier Wolgast unter der 03836 252-0 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell