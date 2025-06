Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte entwenden hochwertige Zweiräder

Zinnowitz/ Trassenheide/ Koserow (ots)

In der Zeit vom 27. Juni bis 29. Juni wurden im Bereich der Insel Usedom Fahrräder und E-Bikes im Gesamtwert von ca. 10.500 Euro entwendet.

So stahlen unbekannte Täter am 28. Juni zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr ein Herrenrad der Marke "Diamant", welches zuvor am Zinnowitzer Bahnhof angeschlossen wurde. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es zudem zum Diebstahl zweier E-Bikes der Marke "Cube" in der Dünenstraße in Trassenheide. Am Sonntagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke "Serious" an einem Koserower Strandaufgang.

Zudem kam es bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag zum versuchten Diebstahl zweier E-Bikes im Wert von 7.000 Euro aus einem Fahrradständer in der Heringsdorfer Goethestraße. Die unbekannten Täter schafften es jedoch nicht die Sicherung der Fahrräder zu überwinden.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle erneut an alle Zweiradbesitzer:

- Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser, bei E-Bikes sollten generell mehrere Schlösser verwendet werden

- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an fest verankerten Gegenständen an

- Sichern Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad

- Bei E-Bikes sollten wertvolle Zubehörteile (z.B. Akku) unbedingt mit einem zusätzlichen Schloss gesichert werden

- Nutzen Sie gern die Codierungsveranstaltungen der Polizei, die aktuellen Termine können Sie der verlinkten Pressemitteilung entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/6051727

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell