POL-ANK: Trunkenheitsfahrt in Eggesin

Torgelow - Viereck (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 06:10 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger deutscher E-Bike-Fahrer befuhr den Radweg neben der L321 aus Richtung Trogelow komend in Richtung Viereck. Plötzlich sprang ein Damwild aus dem angrenzenden Buschwerk, in welcher Folge der 44-Jährige stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Tier begab sich nach dem Zusammenstoß ...

